Official Trailer: Veerey Ki Wedding | Pulkit Samrat | Kriti Kharbanda | Jimmy Shergill
Added by Indo American News on February 12, 2018.
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